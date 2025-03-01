Песьяков: оказывается, в «Ростове» умеют прощаться с футболистами. Видимо, я не заслужил

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков вспомнил свой уход из «Ростова».

«Никаких проводов не было. Сейчас посмотрел, как с [Данилом] Глебовым попрощались — оказывается, умеют. Видимо, я не заслужил. Понятно, что это не главного тренера тема, но обиду на меня кто-то держит», — сказал Песьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В нынешнем сезоне Песьяков сыграл за «Крылья Советов» восемь матчей во всех турнирах, в которых пропустил 10 мячей и три раза отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 400 тыс.

За свою профессиональную игровую карьеру Песьяков выступал за «Текстильщик», ярославский «Шинник», московский «Спартак», «Томь», «Ростов», махачкалинское «Анжи» и на данный момент — за «Крылья Советов».