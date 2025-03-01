Сергей Песьяков: Ростов-на-Дону мне запал в душу больше Москвы

Экс-вратарь «Ростова» и «Спартака», ныне выступающий за самарские «Крылья Советов», Сергей Песьяков сравнил между собой города Ростов-на-Дону и Москву.

«Не сказать, что за семь лет в Москве я прямо-таки прикипел к столице. Тот же Ростов мне запал в душу больше. Мой дом там, где моя семья, где я работаю. Мы до сих пор не определились, где будем жить. До СВО всерьёз подумывали обосноваться в Ростове.

Сейчас немного всё сложнее из-за неработающего аэропорта. Бабушкам из Ярославля и Иванова намного тяжелее добираться к внукам. Поэтому чаще всего мы в Ростове были с нянями. Нас же много», — сказал Песьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В нынешнем сезоне Песьяков сыграл за «Крылья Советов» восемь матчей во всех турнирах, в которых пропустил 10 мячей и три раза отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 400 тыс.

За свою профессиональную игровую карьеру Песьяков выступал за «Текстильщик», ярославский «Шинник», московский «Спартак», «Томь», «Ростов», махачкалинский «Анжи».