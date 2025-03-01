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Форвард «Вест Хэма» Соучек объяснил, почему отказался праздновать гол в свой день рождения

Форвард «Вест Хэма» Соучек объяснил, почему отказался праздновать гол в свой день рождения
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Чешский нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Томаш Соучек объяснил, почему в матче 27-го тура АПЛ с «Лестером» (2:0), который прошёл в его день рождения, 27 февраля, отказался праздновать свой гол в своём фирменном стиле в виде «вертолёта».

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
27 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 0
Лестер Сити
Лестер
1:0 Соучек – 21'     2:0 Вестергор – 43'    

«Я не считаю, что моё обычное празднование «вертолётом» было бы правильным решением из-за того, что случилось с владельцем «Лестера» [после матча Премьер-лиги между этими же соперниками на стадионе «Кинг Пауэр» 27 октября 2018 года]. Я хотел отпраздновать свой гол вместе со своей командой, но я также хотел проявить уважение к нашим соперникам», — приводит слова Соучека официальный сайт «молотобойцев».

Напомним, тайский бизнесмен Вишай Шривадданапрабха, владевший «Лестером», был на борту вертолёта, который разбился шесть с половиной лет назад. Вертолёт упал на автостоянку рядом со стадионом «Кинг Пауэр». Шривадданапрабхе было 60 лет.

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