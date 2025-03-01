Форвард «Вест Хэма» Соучек объяснил, почему отказался праздновать гол в свой день рождения

Чешский нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Томаш Соучек объяснил, почему в матче 27-го тура АПЛ с «Лестером» (2:0), который прошёл в его день рождения, 27 февраля, отказался праздновать свой гол в своём фирменном стиле в виде «вертолёта».

«Я не считаю, что моё обычное празднование «вертолётом» было бы правильным решением из-за того, что случилось с владельцем «Лестера» [после матча Премьер-лиги между этими же соперниками на стадионе «Кинг Пауэр» 27 октября 2018 года]. Я хотел отпраздновать свой гол вместе со своей командой, но я также хотел проявить уважение к нашим соперникам», — приводит слова Соучека официальный сайт «молотобойцев».

Напомним, тайский бизнесмен Вишай Шривадданапрабха, владевший «Лестером», был на борту вертолёта, который разбился шесть с половиной лет назад. Вертолёт упал на автостоянку рядом со стадионом «Кинг Пауэр». Шривадданапрабхе было 60 лет.