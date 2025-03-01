Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Песьяков: у Карпина и в топ-клубе всё получится

Сергей Песьяков: у Карпина и в топ-клубе всё получится
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался об уходе Валерия Карпина из «Ростова».

— Удивлён тем, когда случилась отставка Карпина — меньше чем за неделю до возобновления чемпионата. С кем из ростовских ребят ни говорил, для всех эта новость стала неожиданностью и удивлением. Все верили, что сезон-то точно доиграют с Карпиным.

С другой стороны, Джонни [Альба] будет продолжать всё то, что наигрывалось, тренировалось на предсезонке. В этом плане больших проблем быть не должно.

— А у Карпина будет ещё в жизни топ-клуб?
— У меня в этом нет никаких сомнений. Зная много лет Валерия Георгиевича и методы его работы, я думаю, что у него всё в топ-клубе получится. Подбор игроков будет сильнее — и результат, соответственно, выше.

По крайней мере, мне хочется в это верить, — сказал Песьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В нынешнем сезоне Песьяков сыграл за «Крылья Советов» восемь матчей во всех турнирах, в которых пропустил 10 мячей и три раза отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 400 тыс.

За свою профессиональную игровую карьеру Песьяков выступал за «Текстильщик», ярославский «Шинник», московский «Спартак», «Томь», «Ростов», махачкалинское «Анжи» и на данный момент — за «Крылья Советов».

Материалы по теме
«Не я лишил «Краснодар» золота». Песьяков — об уходе Карпина, отказе «Спартаку» и «Зените»
Эксклюзив
«Не я лишил «Краснодар» золота». Песьяков — об уходе Карпина, отказе «Спартаку» и «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android