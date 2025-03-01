Сергей Песьяков: у Карпина и в топ-клубе всё получится

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался об уходе Валерия Карпина из «Ростова».

— Удивлён тем, когда случилась отставка Карпина — меньше чем за неделю до возобновления чемпионата. С кем из ростовских ребят ни говорил, для всех эта новость стала неожиданностью и удивлением. Все верили, что сезон-то точно доиграют с Карпиным.

С другой стороны, Джонни [Альба] будет продолжать всё то, что наигрывалось, тренировалось на предсезонке. В этом плане больших проблем быть не должно.

— А у Карпина будет ещё в жизни топ-клуб?

— У меня в этом нет никаких сомнений. Зная много лет Валерия Георгиевича и методы его работы, я думаю, что у него всё в топ-клубе получится. Подбор игроков будет сильнее — и результат, соответственно, выше.

По крайней мере, мне хочется в это верить, — сказал Песьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В нынешнем сезоне Песьяков сыграл за «Крылья Советов» восемь матчей во всех турнирах, в которых пропустил 10 мячей и три раза отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 400 тыс.

За свою профессиональную игровую карьеру Песьяков выступал за «Текстильщик», ярославский «Шинник», московский «Спартак», «Томь», «Ростов», махачкалинское «Анжи» и на данный момент — за «Крылья Советов».