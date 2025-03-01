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Президент ФИФА заявил, что Трамп не просил рассмотреть допуск сборной России к ЧМ-2026

Президент ФИФА заявил, что Трамп не просил рассмотреть допуск сборной России к ЧМ-2026
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Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что президент США Дональд Трамп не просил его рассмотреть возможность допуска сборной России к участию в чемпионате мира 2026 года во время их встречи.

«Нет, меня не просили об этом. Я думаю, что есть более важные темы для обсуждения, когда идут переговоры о мире, чем футбол. Но мы хотим, чтобы играли все страны», — приводит слова Инфантино The Guardian.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить все российские команды от участия в турнирах под эгидой этих организаций до дальнейшего уведомления. В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей: с Сербией (4:0), Беларусью (4:0), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

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