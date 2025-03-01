Экс-гендиректор «Крыльев Советов» Андреев назвал причину отъезда из России

Бывший генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал, почему этой зимой уехал в Латвию.

«Я улетел в Ригу навестить родителей и заняться визой, когда в этом будет необходимость. В Россию обязательно вернусь, но, так как пока я без работы, свободное время хочу провести с семьёй и родителями, которых достаточно редко видел в последнее время», — приводит слова Андреева «РИА Новости Спорт».

Напомним, Андреев является гражданином Латвии. 17 октября самарский клуб объявил о его уходе со своего поста. Андреев занимал его с 2021 года.

«Крылья Советов» после 18 туров занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025 с 18 очками и имеют отрыв в два балла от зоны стыковых матчей.