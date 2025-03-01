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Юрист: Сантос вновь будет считаться легионером в РПЛ, если сыграет за сборную Бразилии

Юрист: Сантос вновь будет считаться легионером в РПЛ, если сыграет за сборную Бразилии
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Юрист Sila lawyers Михаил Прокопец рассказал, с какими последствиями может столкнуться защитник «Зенита» Дуглас Сантос в случае, если он примет участие в матче сборной Бразилии в официальном турнире. В пятницу, 28 февраля, стало известно, что 30-летний футболист, имеющий российское гражданство, был включён в расширенный состав бразильской национальной команды на игры отбора к чемпионату мира — 2026.

«Если Дуглас Сантос сыграет в одном матче за сборную Бразилии в отборе на чемпионат мира или другом официальном турнире, то он вновь будет считаться легионером в РПЛ и не сможет сыграть за сборную России», — сказал Прокопец ТАСС.

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