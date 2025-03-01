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Болельщики «Штутгарта» высмеяли юбилей «Баварии» на матче 24-го тура Бундеслиги

Болельщики «Штутгарта» высмеяли юбилей «Баварии» на матче 24-го тура Бундеслиги
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Фанаты «Штутгарта» во время домашнего матча 24-го тура Бундеслиги с «Баварией» (1:3), который прошёл вчера, 28 февраля, вывесили баннер, на котором высмеяли 125-летний юбилей мюнхенского клуба.

Германия — Бундеслига . 24-й тур
28 февраля 2025, пятница. 22:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Штиллер – 34'     1:1 Олисе – 45'     1:2 Горецка – 64'     1:3 Коман – 90'    

«125 лет и всё ещё моральный банкрот», — гласила надпись на баннере.

Фото: Кадр из трансляции

«Бавария» была основана в 1900 году и является самым титулованным клубом Германии и одним из самых титулованных клубов мира. Она является 33-кратным чемпионом Германии, 20-кратным обладателем Кубка Германии, шестикратным победителем Лиги чемпионов и двукратным триумфатором клубного чемпионата мира.

На данный момент «Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге сезона-2024/2025 с 11-очковым отрывом, однако у идущего на второй строчке «Байера» игра в запасе.

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