Болельщики «Штутгарта» высмеяли юбилей «Баварии» на матче 24-го тура Бундеслиги

Фанаты «Штутгарта» во время домашнего матча 24-го тура Бундеслиги с «Баварией» (1:3), который прошёл вчера, 28 февраля, вывесили баннер, на котором высмеяли 125-летний юбилей мюнхенского клуба.

«125 лет и всё ещё моральный банкрот», — гласила надпись на баннере.

Фото: Кадр из трансляции

«Бавария» была основана в 1900 году и является самым титулованным клубом Германии и одним из самых титулованных клубов мира. Она является 33-кратным чемпионом Германии, 20-кратным обладателем Кубка Германии, шестикратным победителем Лиги чемпионов и двукратным триумфатором клубного чемпионата мира.

На данный момент «Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге сезона-2024/2025 с 11-очковым отрывом, однако у идущего на второй строчке «Байера» игра в запасе.