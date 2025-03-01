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Экс-защитник «Зенита» Родригао может продолжить карьеру в Бразилии

Экс-защитник «Зенита» Родригао может продолжить карьеру в Бразилии
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Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Родригао готов рассмотреть варианты для продолжения своей игровой карьеры в Бразилии.

«Теперь мне нужно поговорить с семьёй и решиться относительно будущего. Я очень взволнован и мотивирован на то, что меня ждёт впереди.

Главное — это продолжать расти. Возвращение в Бразилию на данный момент не исключено и является одной из возможностей», — приводит слова Родригао Globo Esporte.

Родригао перешёл в санкт-петербургский клуб летом 2022 года. За этот период он принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.

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