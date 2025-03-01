Анчелотти объяснил, почему Винисиус был капитаном «Реала» в матче с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил решение назначить 24-летнего нападающего Винисиуса Жуниора капитаном команды в полуфинальном матче Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (0:1). Винисиус впервые получил капитанскую повязку, выступая за «сливочных».

«Почему Винисиус был назначен капитаном? Капитанов выбирают. Я наделил его большей ответственностью. Он был настоящим лидером. Все отметили это», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

После встречи с «Реалом Сосьедад» бразильский футболист заявил, что мечтает провести 500 игр в составе «Королевского клуба». На текущий момент нападающий сыграл 299 матчей за «Реал».

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