Тренер «Акрона» Тедеев — о гостевом матче с «Пари НН»: кажется, не хватает травы

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Пари НН». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе.

— Очевидцы сообщают, что «Акрон» прилетел на игру регулярным рейсом.

— Я не понимаю, какое это имеет значение? Мы же люди. Мы прилетели и готовимся к матчу. Кого это удивило?

— Удалось оценить поле?

— Нельзя сказать, что поле в идеальном состоянии. Как мне кажется, не хватает травы. Но это понятно в данной ситуации.

— В этом матче «Акрону» не помогут Данилин, Лончар и Бакаев.

— Любой игрок для нас имеет колоссальное значение. Но у нас есть футболисты, на которых мы рассчитываем. Они получат свой шанс, — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.