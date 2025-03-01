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Тренер «Акрона» Тедеев — о гостевом матче с «Пари НН»: кажется, не хватает травы

Тренер «Акрона» Тедеев — о гостевом матче с «Пари НН»: кажется, не хватает травы
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Пари НН». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
0 : 0
Акрон
Тольятти

— Очевидцы сообщают, что «Акрон» прилетел на игру регулярным рейсом.
— Я не понимаю, какое это имеет значение? Мы же люди. Мы прилетели и готовимся к матчу. Кого это удивило?

— Удалось оценить поле?
— Нельзя сказать, что поле в идеальном состоянии. Как мне кажется, не хватает травы. Но это понятно в данной ситуации.

— В этом матче «Акрону» не помогут Данилин, Лончар и Бакаев.
— Любой игрок для нас имеет колоссальное значение. Но у нас есть футболисты, на которых мы рассчитываем. Они получат свой шанс, — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

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