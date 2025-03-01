Ду Кейрос объяснил причину ухода из «Зенита» в аренду в «Спорт Ресифи»

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос рассказал о причине, из-за которой он перешёл в бразильский «Спорт Ресифи» на правах аренды. Сине-бело-голубые объявили о переходе 25-летнего футболиста 26 февраля.

«Адаптация. Всё было в новинку. Для меня это оказалось достаточно сложным. Также я ожидал, что получу больше игровых минут», — приводит слова Ду Кейроса Globo.

Соглашение об аренде полузащитника рассчитано до конца 2025 года.

Ду Кейрос стал игроком «Зенита» в январе 2023-го. 2024 год он провёл в бразильском «Гремио» на правах аренды. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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