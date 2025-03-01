Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ду Кейрос объяснил причину ухода из «Зенита» в аренду в «Спорт Ресифи»

Ду Кейрос объяснил причину ухода из «Зенита» в аренду в «Спорт Ресифи»
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос рассказал о причине, из-за которой он перешёл в бразильский «Спорт Ресифи» на правах аренды. Сине-бело-голубые объявили о переходе 25-летнего футболиста 26 февраля.

«Адаптация. Всё было в новинку. Для меня это оказалось достаточно сложным. Также я ожидал, что получу больше игровых минут», — приводит слова Ду Кейроса Globo.

Соглашение об аренде полузащитника рассчитано до конца 2025 года.

Ду Кейрос стал игроком «Зенита» в январе 2023-го. 2024 год он провёл в бразильском «Гремио» на правах аренды. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Ду Кейрос Подробнее
Материалы по теме
Официально
«Зенит» отправил полузащитника Ду Кейроса в аренду в бразильский клуб

Самые дорогие трансферы «Зенита»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android