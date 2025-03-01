«Пари НН» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

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Сегодня, 1 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан (Москва). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы играющих команд:

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Магкеев, Карич, Кастильо, Калинский, Эктов, Вешнер Тичич, Грулёв, Кокшаров, Боселли.

«Акрон»: Васютин, Савичев, Неделчару, Бокоев, Фернандес, Кузьмин, Хубулов, Джурасович, Джаковац, Дзюба, Беншимол.

После 18 туров РПЛ «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.