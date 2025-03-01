«Бавария» при Компани идёт с лучшим показателем голов, чем при Флике, установившем рекорд

Мюнхенская «Бавария» при главном тренере Венсане Компани забила к этому моменту 72 мяча в 24 турах текущего сезона Бундеслиги.

Примечательно, что на сегодняшний день мюнхенцы демонстрируют лучший показатель голов за матч в рамках чемпионата Германии, чем при Ханс-Дитере Флике в сезоне-2019/2020, в котором клуб установил рекорд Бундеслиги, отправив в ворота соперников 100 голов. К 1 марта 2020 года мюнхенцы забили 71 мяч в 24 играх.

На данный момент «Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге сезона-2024/2025 с 11-очковым отрывом, однако у идущего на второй строчке «Байера» игра в запасе.

Напомним, «Бавария» назначила Компани на пост главного тренера в мае 2024 года. До этого он тренировал английский «Бёрнли», который не смог уберечь от вылета в Чемпионшип.