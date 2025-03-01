Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» при Компани идёт с лучшим показателем голов, чем при Флике, установившем рекорд

«Бавария» при Компани идёт с лучшим показателем голов, чем при Флике, установившем рекорд
Аудио-версия:
Комментарии

Мюнхенская «Бавария» при главном тренере Венсане Компани забила к этому моменту 72 мяча в 24 турах текущего сезона Бундеслиги.

Примечательно, что на сегодняшний день мюнхенцы демонстрируют лучший показатель голов за матч в рамках чемпионата Германии, чем при Ханс-Дитере Флике в сезоне-2019/2020, в котором клуб установил рекорд Бундеслиги, отправив в ворота соперников 100 голов. К 1 марта 2020 года мюнхенцы забили 71 мяч в 24 играх.

На данный момент «Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге сезона-2024/2025 с 11-очковым отрывом, однако у идущего на второй строчке «Байера» игра в запасе.

Напомним, «Бавария» назначила Компани на пост главного тренера в мае 2024 года. До этого он тренировал английский «Бёрнли», который не смог уберечь от вылета в Чемпионшип.

Материалы по теме
Фото
Болельщики «Штутгарта» высмеяли юбилей «Баварии» на матче 24-го тура Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android