«Рождён, чтобы защищать». «Ман Сити» поздравил Хусанова с 21-летием

Пресс-служба «Манчестер Сити» в соцсети Х (ранее Twitter) поздравила узбекского защитника Абдукодира Хусанова с 21-летием. Отметим, что футболист празднует день рождения 29 февраля.

«Горожане» опубликовали видео с нарезкой лучших моментов Хусанова на футбольном поле, сопроводив его комментарием: «Рождён, чтобы защищать».

Хусанов перешёл в «Манчестер Сити» из французского «Ланса» нынешней зимой. Действующее трудовое соглашение 21-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: