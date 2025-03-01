«У самурая нет цели. Только путь». Дзюба вышел на матч РПЛ в специальной футболке

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба вышел на матч 19-го тура чемпионата России с «Пари НН» в специальной футболке, предположительно посвящённой его потенциальному рекорду по голам среди российских футболистов. Он надел данную футболку под игровую.

«У самурая нет цели. Только путь», — гласит надпись на дополнительной футболке Дзюбы.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

На текущий момент 36-летний форвард отметился 232 мячами. Его опережает бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков, поразивший ворота соперника 233 раза.

Матч между «Акроном» и «Пари НН» проходит в эти минуты. На момент выхода новости счёт в игре 0:0.

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