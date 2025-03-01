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«У самурая нет цели. Только путь». Дзюба вышел на матч РПЛ в специальной футболке

«У самурая нет цели. Только путь». Дзюба вышел на матч РПЛ в специальной футболке
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба вышел на матч 19-го тура чемпионата России с «Пари НН» в специальной футболке, предположительно посвящённой его потенциальному рекорду по голам среди российских футболистов. Он надел данную футболку под игровую.

«У самурая нет цели. Только путь», — гласит надпись на дополнительной футболке Дзюбы.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

На текущий момент 36-летний форвард отметился 232 мячами. Его опережает бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков, поразивший ворота соперника 233 раза.

Матч между «Акроном» и «Пари НН» проходит в эти минуты. На момент выхода новости счёт в игре 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Грулёв – 48'     2:0 Кокшаров – 50'     2:1 Дзюба – 70'    
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