«Пари НН» — «Акрон»: команды не открыли счёт в первом тайме

В эти минуты в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе проходит матч 19-го тура РПЛ, в котором местный «Пари НН» принимает тольяттинский «Акрон». На данный момент завершён первый тайм, счёт в матче не открыт.

Напомним, в этой игре звёздный нападающий «Акрона» Артём Дзюба может повторить исторический бомбардирский рекорд Александра Кержакова в российском футболе. В настоящее время на счету 36‑летнего Дзюбы 232 мяча за карьеру во всех турнирах, у Кержакова — 233.

В матче первого круга, который прошёл 5 октября в Самаре, «Акрон» и «Пари НН» разошлись миром (2:2). В той игре нижегородская команда спаслась от поражения на четвёртой добавленной к матчу минуте благодаря голу нападающего из Гвинеи-Бисау Зе Турбо.