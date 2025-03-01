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«Пари НН» — «Акрон»: команды не открыли счёт в первом тайме

«Пари НН» — «Акрон»: команды не открыли счёт в первом тайме
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В эти минуты в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе проходит матч 19-го тура РПЛ, в котором местный «Пари НН» принимает тольяттинский «Акрон». На данный момент завершён первый тайм, счёт в матче не открыт.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Грулёв – 48'     2:0 Кокшаров – 50'     2:1 Дзюба – 70'    

Напомним, в этой игре звёздный нападающий «Акрона» Артём Дзюба может повторить исторический бомбардирский рекорд Александра Кержакова в российском футболе. В настоящее время на счету 36‑летнего Дзюбы 232 мяча за карьеру во всех турнирах, у Кержакова — 233.

В матче первого круга, который прошёл 5 октября в Самаре, «Акрон» и «Пари НН» разошлись миром (2:2). В той игре нижегородская команда спаслась от поражения на четвёртой добавленной к матчу минуте благодаря голу нападающего из Гвинеи-Бисау Зе Турбо.

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