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«Ливерпуль» поборется с «Арсеналом» за подписание Киммиха — The Sun

«Ливерпуль» поборется с «Арсеналом» за подписание Киммиха — The Sun
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«Ливерпуль» составит конкуренцию «Арсеналу» в борьбе за 30-летнего футболиста «Баварии» Йозуа Киммиха, чей контракт с мюнхенским клубом заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета является большим поклонником немецкого хавбека. В свою очередь, «Ливерпуль» хочет усилить Киммихом линию полузащиты, чего им не удалось сделать минувшим летом.

Ранее СМИ сообщали, что лондонский клуб уже провёл переговоры с 30-летним игроком на предмет его бесплатного перехода по окончании нынешнего сезона. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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