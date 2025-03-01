Зинченко прокомментировал встречу Трампа и Зеленского

Защитник «Арсенала» и национальной команды Украины Александр Зинченко высказался о встрече президента страны Владимира Зеленского и лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.

«Ещё со школы говорю, что сила не в том, когда ты толпой унижаешь человека, пытаясь шантажировать, насмехаться и манипулировать.

Сила состоит в том, что, когда тебя пытаются унизить на весь мир, ты мог сделать так, чтобы те, кто унижают, выглядели жалко. И мир сегодня это увидел», — написал Зинченко в социальной сети.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в пятницу, 28 февраля, в Белом доме. Они должны были подписать соглашение по добыче редкоземельных металлов, но переговоры завершились уходом украинского политика после перепалки с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

В нынешнем сезоне Зинченко сыграл за лондонский клуб 15 матчей во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 30 млн.

За свою профессиональную игровую карьеру Зинченко выступал за «Монолит», «Уфу», «Манчестер Сити», ПСВ.