Игорь Акинфеев выйдет с особой капитанской повязкой на матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом»

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев выведет свою команду на сегодняшний матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом» с особой капитанской повязкой.

На фотографии, опубликованной в официальном телеграм-канале красно-синих, видно, что на повязке красуется фраза «Мама, мы — ЦСКА!», которая послужила названием известного сериала, премьера которого состоялась в 2025 году. Также мелким шрифтом нанесены фамилии игроков, тренеров, администрации команды и врачей, руководства и всех сотрудников ПФК ЦСКА, а также фамилии легенд клуба и героев сериала.

Фото: Пресс-служба ЦСКА

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. У «Зенита» 39 баллов и вторая строчка.

Напомним, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА. Начало игры в 16:30 мск.