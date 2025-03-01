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Игорь Акинфеев выйдет с особой капитанской повязкой на матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом»

Игорь Акинфеев выйдет с особой капитанской повязкой на матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом»
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Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев выведет свою команду на сегодняшний матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом» с особой капитанской повязкой.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На фотографии, опубликованной в официальном телеграм-канале красно-синих, видно, что на повязке красуется фраза «Мама, мы — ЦСКА!», которая послужила названием известного сериала, премьера которого состоялась в 2025 году. Также мелким шрифтом нанесены фамилии игроков, тренеров, администрации команды и врачей, руководства и всех сотрудников ПФК ЦСКА, а также фамилии легенд клуба и героев сериала.

Фото: Пресс-служба ЦСКА

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. У «Зенита» 39 баллов и вторая строчка.

Напомним, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА. Начало игры в 16:30 мск.

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