«Челси» намерен купить 17-летнего защитника «Коринтианса» за € 15 млн — Романо

«Челси» готов заключить сделку по приобретению 17-летнего защитника «Коринтианса» Деннера Эванжелисты. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, лондонский клуб купит бразильского футболиста за € 15 млн с учётом бонусов. Эванжелиста присоединится к команде в 2026 году. «Коринтианс» получит процент с будущей перепродажи защитника.

На текущий момент Деннер ещё не выступал в составе взрослой команды данного бразильского клуба. За молодёжную команду «Коринтианса» 17-летний футболист сыграл в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами.

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