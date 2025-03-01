«Пари НН» — «Акрон»: Грулёв и Кокшаров забили свои первые голы за хозяев

В эти минуты в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе проходит матч 19-го тура РПЛ, в котором местный «Пари НН» принимает тольяттинский «Акрон». На данный момент идёт второй тайм, счёт 2:0 в пользу хозяев.

На 48-й минуте счёт открыл 25-летний нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв. Этот гол стал первым для него в составе нижегородской команды после перехода из столичного «Динамо». А буквально через две минуты также своим первым голом за «Пари НН» отметился 20-летний форвард Александр Кокшаров, перешедший из системы «Краснодара». Последний также отметился результативной передачей в моменте с голом Грулёва.

Напомним, в этой игре звёздный нападающий «Акрона» Артём Дзюба может повторить исторический бомбардирский рекорд Александра Кержакова в российском футболе. В настоящее время на счету 36‑летнего Дзюбы 232 мяча за карьеру во всех турнирах, у Кержакова — 233.