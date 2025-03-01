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«Зенит» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

«Зенит» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ
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Сегодня, 1 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Мантуан, Глушенков, Кассьерра, Гонду.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Роша, Обляков, Кисляк, Гаич, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев, Койта.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 39 очков за 18 матчей. ЦСКА заработал 31 очко после 18 игр и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 39 очков за 18 игр.

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