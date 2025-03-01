«Атлетико» М — «Атлетик» Б: онлайн-трансляция матча 26-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00

Сегодня, 1 марта, состоится матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао. Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 25 сыгранных матчей «Атлетико» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 53 очка. «Атлетик» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 48 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 54 очка.