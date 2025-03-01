Флик ответил на вопрос о будущем Щенсного в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о будущем 34-летнего вратаря Войцеха Щенсного в команде.

«Я ничего не предлагаю игрокам. Это работа Деку и других. Я сосредоточен на команде. Но мы очень им довольны. Я счастлив. Это единственное, что могу сказать», — приводит слова Флика Marca.

В нынешнем сезоне Щенсны принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Щенсны курит в раздевалке после победы «Барселоны» над «Реалом»: