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Флик ответил на вопрос о будущем Щенсного в «Барселоне»

Флик ответил на вопрос о будущем Щенсного в «Барселоне»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о будущем 34-летнего вратаря Войцеха Щенсного в команде.

«Я ничего не предлагаю игрокам. Это работа Деку и других. Я сосредоточен на команде. Но мы очень им довольны. Я счастлив. Это единственное, что могу сказать», — приводит слова Флика Marca.

В нынешнем сезоне Щенсны принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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