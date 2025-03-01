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Артём Дзюба повторил исторический бомбардирский рекорд Кержакова в российском футболе

Артём Дзюба повторил исторический бомбардирский рекорд Кержакова в российском футболе
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Звёздный нападающий «Акрона» Артём Дзюба повторил исторический бомбардирский рекорд Александра Кержакова в российском футболе. Теперь Кержаков и Дзюба — лучшие бомбардиры в истории России.

Это произошло в Нижнем Новгороде, где на одноимённом стадионе в эти минуты идёт матч 19-го тура РПЛ. В нём местный «Пари НН» принимает «Акрон» Дзюбы.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Грулёв – 48'     2:0 Кокшаров – 50'     2:1 Дзюба – 70'    

На 70-й минуте первый гол в составе гостей забил Дзюба. Этот мяч стал для 36‑летнего Артёма 233-м за карьеру во всех турнирах. Таким образом, он повторил исторический бомбардирский рекорд Кержакова. У последнего также 233 мяча.

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