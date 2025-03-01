Артём Дзюба повторил исторический бомбардирский рекорд Кержакова в российском футболе

Звёздный нападающий «Акрона» Артём Дзюба повторил исторический бомбардирский рекорд Александра Кержакова в российском футболе. Теперь Кержаков и Дзюба — лучшие бомбардиры в истории России.

Это произошло в Нижнем Новгороде, где на одноимённом стадионе в эти минуты идёт матч 19-го тура РПЛ. В нём местный «Пари НН» принимает «Акрон» Дзюбы.

На 70-й минуте первый гол в составе гостей забил Дзюба. Этот мяч стал для 36‑летнего Артёма 233-м за карьеру во всех турнирах. Таким образом, он повторил исторический бомбардирский рекорд Кержакова. У последнего также 233 мяча.