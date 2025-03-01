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«Черноморец» одержал победу над «Торпедо» в матче 22-го тура Первой лиги

Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Черноморец» и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым (Астрахань, Россия). «Черноморец» обыграл «Торпедо» со счётом 2:0.

На 25-й минуте нападающий «Черноморца» Гедеон Гузина открыл счёт. На 60-й минуте защитник Василий Черов увеличил преимущество хозяев — 2:0.

После 22 сыгранных матчей «Черноморец» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 39 очков. «Торпедо» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 43 очка. Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 45 очков.