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«Аль-Наср» в целях безопасности Роналду попросил о переносе матча из Ирана — источник

«Аль-Наср» в целях безопасности Роналду попросил о переносе матча из Ирана — источник
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Служба, отвечающая за безопасность нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, посоветовала футболисту не приезжать на матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем», который состоится 3 марта в Тегеране. Об этом сообщает Varzesh3.

Элитная Лига Чемпионов АФК . 1/8 финала. 1-й матч
03 марта 2025, понедельник. 19:00 МСК
Эстегляль
Тегеран, Иран
Не начался
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, беспокойство из-за безопасности португальского игрока обусловлено тем, что во время его предыдущей поездки в Иран произошли беспорядки по причине большого скопления поклонников, желавших увидеть Роналду.

«Аль-Насром» было направлено официальное письмо в «Эстегляль» с просьбой организовать эту встречу на нейтральной территории. Однако иранский клуб отказался от переноса игры в другую страну. После отказа «Эстегляля» в СМИ появилась информация, что Роналду может пропустить указанный матч.

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