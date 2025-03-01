«Аль-Наср» в целях безопасности Роналду попросил о переносе матча из Ирана — источник

Служба, отвечающая за безопасность нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, посоветовала футболисту не приезжать на матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем», который состоится 3 марта в Тегеране. Об этом сообщает Varzesh3.

По информации источника, беспокойство из-за безопасности португальского игрока обусловлено тем, что во время его предыдущей поездки в Иран произошли беспорядки по причине большого скопления поклонников, желавших увидеть Роналду.

«Аль-Насром» было направлено официальное письмо в «Эстегляль» с просьбой организовать эту встречу на нейтральной территории. Однако иранский клуб отказался от переноса игры в другую страну. После отказа «Эстегляля» в СМИ появилась информация, что Роналду может пропустить указанный матч.

Роналду станцевал с мамой на вечеринке в честь своего юбилея: