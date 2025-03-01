Видео: 233-й гол Дзюбы в карьере в матче «Акрона» с «Пари НН»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба забил 233-й гол в своей профессиональной игровой карьере. Форвард отличился в матче с «Пари Нижний Новгород» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:1 в пользу нижегородцев.

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На 48-й минуте нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв открыл счёт. На 50-й минуте форвард Александр Кокшаров увеличил преимущество нижегородцев. На 70-й минуте отличился нападающий «Акрона» Артём Дзюба. Этот мяч стал для 36‑летнего Артёма 233-м за карьеру во всех турнирах. Таким образом, он повторил исторический бомбардирский рекорд Александра Кержакова. У последнего также 233 гола.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.