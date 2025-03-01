Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Зенита» Луис Энрике не включён в заявку команды на матч РПЛ с ЦСКА

Новичок «Зенита» Луис Энрике не включён в заявку команды на матч РПЛ с ЦСКА
Комментарии

Крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике не был включён в заявку санкт-петербургской команды на матч 19-го тура чемпионата России с московским ЦСКА, который состоится сегодня, 1 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

Сине-бело-голубые объявили о переходе Луиса Энрике из «Ботафого» 20 января. Контракт 24-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

Материалы по теме
«Зенит» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android