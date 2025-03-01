Новичок «Зенита» Луис Энрике не включён в заявку команды на матч РПЛ с ЦСКА

Крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике не был включён в заявку санкт-петербургской команды на матч 19-го тура чемпионата России с московским ЦСКА, который состоится сегодня, 1 марта.

Сине-бело-голубые объявили о переходе Луиса Энрике из «Ботафого» 20 января. Контракт 24-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

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