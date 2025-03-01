«Пари НН» нанёс поражение «Акрону» в домашнем матче РПЛ. Дзюба повторил рекорд Кержакова

В Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе завершился матч 19-го тура РПЛ, в котором местный «Пари НН» нанёс поражение тольяттинскому «Акрону» со счётом 2:1.

Голы в составе хозяев забили Вячеслав Грулёв и Александр Кокшаров, причём оба сделали это с интервалом в две минуты. Для обоих эти голы стали первыми в составе нижегородской команды. Единственный гол у гостей на счету Артёма Дзюбы. Для последнего этот гол стал 233-м в карьере во всех турнирах, что позволило ему повторить исторический бомбардирский рекорд Александра Кержакова во всех турнирах. Следующий гол Дзюбы сделает его лучшим российским бомбардиром в истории.

«Пари НН» набрал 19 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» идёт строчкой выше с 22 очками.