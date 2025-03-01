Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» нанёс поражение «Акрону» в домашнем матче РПЛ. Дзюба повторил рекорд Кержакова

«Пари НН» нанёс поражение «Акрону» в домашнем матче РПЛ. Дзюба повторил рекорд Кержакова
Аудио-версия:
Комментарии

В Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе завершился матч 19-го тура РПЛ, в котором местный «Пари НН» нанёс поражение тольяттинскому «Акрону» со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Грулёв – 48'     2:0 Кокшаров – 50'     2:1 Дзюба – 70'    

Голы в составе хозяев забили Вячеслав Грулёв и Александр Кокшаров, причём оба сделали это с интервалом в две минуты. Для обоих эти голы стали первыми в составе нижегородской команды. Единственный гол у гостей на счету Артёма Дзюбы. Для последнего этот гол стал 233-м в карьере во всех турнирах, что позволило ему повторить исторический бомбардирский рекорд Александра Кержакова во всех турнирах. Следующий гол Дзюбы сделает его лучшим российским бомбардиром в истории.

«Пари НН» набрал 19 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» идёт строчкой выше с 22 очками.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Видео: 233-й гол Дзюбы в карьере в матче «Акрона» с «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android