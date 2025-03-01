Тренер «Зенита» Семак объяснил, почему Луис Энрике не попал в заявку на матч с ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему правый вингер сине-бело-голубых Луис Энрике да Силва не попал в заявку на матч с московским ЦСКА в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

— Все ждали Луиса Энрике. Когда он сможет помочь команде?

— Надеюсь, в следующем матче сможет помочь. У него микроповреждение. Сейчас начинает тренировки в общей группе. Думаю, в следующем матче должен быть готов.

— Какого матча ждёте?

— Вряд ли ЦСКА будет перестраиваться. У них на сборах хорошо получалось. Очень хороший контроль мяча, атакующие действия. Думаю, они будут продолжать в таком же ключе.

Мы должны играть, как привыкли. Агрессивно и активно. Нужно владеть преимуществом и постараться реализовывать моменты, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

После 18 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.