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Тренер «Зенита» Семак объяснил, почему Луис Энрике не попал в заявку на матч с ЦСКА

Тренер «Зенита» Семак объяснил, почему Луис Энрике не попал в заявку на матч с ЦСКА
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему правый вингер сине-бело-голубых Луис Энрике да Силва не попал в заявку на матч с московским ЦСКА в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Перерыв
0 : 0
ЦСКА
Москва

— Все ждали Луиса Энрике. Когда он сможет помочь команде?
— Надеюсь, в следующем матче сможет помочь. У него микроповреждение. Сейчас начинает тренировки в общей группе. Думаю, в следующем матче должен быть готов.

— Какого матча ждёте?
— Вряд ли ЦСКА будет перестраиваться. У них на сборах хорошо получалось. Очень хороший контроль мяча, атакующие действия. Думаю, они будут продолжать в таком же ключе.

Мы должны играть, как привыкли. Агрессивно и активно. Нужно владеть преимуществом и постараться реализовывать моменты, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

После 18 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

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