Николич ответил, насколько для ЦСКА тяжела потеря Зделара

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос о влиянии потери полузащитника Саши Зделара на красно-синих. В зимнее трансферное окно сербский футболист перешёл в «Зенит», с которым сегодня, 1 марта, армейцы встретятся в матче 19-го тура РПЛ.

— У нас прошли прекрасные сборы. Я доволен всем, что происходит. Да, у нас не было усиления в смысле новых игроков. Но усилились за счёт внутренних ресурсов. Наша молодёжь прекрасно работает, прогрессирует и развивается. Будем делать ставку на них.

Прекрасно понимаем, кто наш соперник. «Зенит» — суперкачественная команда. Будет очень непросто. Но мы отдадим все силы. Максимальная концентрация и хороший настрой. Зделар ушёл, да. Это чуть помешало нам. Но ничего страшного, мы справимся.

— Его заменит Кисляк?

— Посмотрим. Это один из вариантов, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Зделар перешёл в ЦСКА из сербского «Партизана» летом 2022 года. За этот период он принял участие в 96 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение сербского игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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