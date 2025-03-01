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Матч Кубка Англии прервали на семь минут из-за страшной травмы форварда «Кристал Пэлас»

Матч Кубка Англии прервали на семь минут из-за страшной травмы форварда «Кристал Пэлас»
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Матч 1/8 финала Кубка Англии между «Кристал Пэлас» и «Миллуоллом», проходящий в эти минуты в Лондоне, был остановлен на семь минут после того, как 30-летний голкипер гостей Лиам Робертс в одном из эпизодов в начале встречи нанёс мощнейший удар ногой в голову в прыжке французскому нападающему хозяев Жан-Филиппу Матета.

Кубок Англии . 1/8 финала
01 марта 2025, суббота. 15:15 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
3 : 1
Миллуолл
Лондон
1:0 Танганга – 33'     2:0 Муньос – 40'     2:1 Хардинг – 45+14'     3:1 Нкетиа – 81'    
Удаления: нет / Робертс – 8'

Фото: Jacques Feeney/Offside/Offside via Getty Images

По итогам инцидента судья Майкл Оливер удалил Робертса с поля. Матета же понадобилась кислородная маска, после чего пострадавшего унесли на носилках в подтрибунное помещение, позднее карета скорой медицинской помощи увезла нападающего в больницу.

Фото: Crystal Pix/MB Media/Getty Images

На данный момент в матче завершён первый тайм, счёт 2:1 в пользу «Кристал Пэлас».

В нынешнем сезоне АПЛ 27-летний Матета провёл 27 матчей за «орлов», в которых забил 12 мячей и сделал две голевые передачи. В матчах за Кубок Англии форвард без учёта этой игры провёл один матч, в котором не отметился результативными действиями.

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