Президент «Реала» поддержал Асенсио, подвергшегося оскорблениям фанатами «Реала Сосьедад»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес провёл встречу с защитником «сливочных» Раулем Асенсио, на которой он поддержал 22-летнего футболиста, столкнувшегося с оскорбительными скандированиями в свой адрес со стороны болельщиков «Реала Сосьедад». Об этом сообщает Marca.

Напомним, во время полуфинального матча Кубка Испании (0:1) фанаты команды из Сан-Себастьяна желали смерти Асенсио. Из-за их действий главный судья встречи принял решение активировать протокол борьбы с дискриминацией.

По информации источника, на встрече президент «Королевского клуба» призвал Асенсио сохранять спокойствие, а также уведомил футболиста, что он может рассчитывать на поддержку. Перес подчеркнул, что «Реал» не оставит без внимания поведение болельщиков «Реала Сосьедад».

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: