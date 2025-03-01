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Президент «Реала» поддержал Асенсио, подвергшегося оскорблениям фанатами «Реала Сосьедад»

Президент «Реала» поддержал Асенсио, подвергшегося оскорблениям фанатами «Реала Сосьедад»
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес провёл встречу с защитником «сливочных» Раулем Асенсио, на которой он поддержал 22-летнего футболиста, столкнувшегося с оскорбительными скандированиями в свой адрес со стороны болельщиков «Реала Сосьедад». Об этом сообщает Marca.

Напомним, во время полуфинального матча Кубка Испании (0:1) фанаты команды из Сан-Себастьяна желали смерти Асенсио. Из-за их действий главный судья встречи принял решение активировать протокол борьбы с дискриминацией.

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
26 февраля 2025, среда. 23:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Эндрик – 19'    

По информации источника, на встрече президент «Королевского клуба» призвал Асенсио сохранять спокойствие, а также уведомил футболиста, что он может рассчитывать на поддержку. Перес подчеркнул, что «Реал» не оставит без внимания поведение болельщиков «Реала Сосьедад».

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