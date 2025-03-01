В «Реале Сосьедад» рассказали, сыграет ли Арсен Захарян в матче с «Барселоной» в Ла Лиге

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не поедет с клубом на матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 с каталонской «Барселоной». Встреча пройдёт в воскресенье, 2 марта, начало — в 18:15 мск.

«Арсен не поедет с командой в Барселону», — приводит слова пресс-службы «Реала Сосьедад» «Матч ТВ».

В воскресенье, 23 февраля, Захарян вышел в стартовом составе «Реала Сосьедад» в матче 25-го тура Примеры с «Леганесом» (3:0) и отличился забитым мячом. Российский игрок был заменён в перерыве из-за повреждения, позднее стало известно, что Арсен получил травму мышцы бедра и выбыл на неопределённый срок.

В нынешнем сезоне Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» четыре матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.

После 25 сыгранных матчей «Реал Сосьедад» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 34 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 54 очка после аналогичного количества игр.