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В «Реале Сосьедад» рассказали, сыграет ли Арсен Захарян в матче с «Барселоной» в Ла Лиге

В «Реале Сосьедад» рассказали, сыграет ли Арсен Захарян в матче с «Барселоной» в Ла Лиге
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не поедет с клубом на матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 с каталонской «Барселоной». Встреча пройдёт в воскресенье, 2 марта, начало — в 18:15 мск.

Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсен не поедет с командой в Барселону», — приводит слова пресс-службы «Реала Сосьедад» «Матч ТВ».

В воскресенье, 23 февраля, Захарян вышел в стартовом составе «Реала Сосьедад» в матче 25-го тура Примеры с «Леганесом» (3:0) и отличился забитым мячом. Российский игрок был заменён в перерыве из-за повреждения, позднее стало известно, что Арсен получил травму мышцы бедра и выбыл на неопределённый срок.

В нынешнем сезоне Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» четыре матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.

После 25 сыгранных матчей «Реал Сосьедад» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 34 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 54 очка после аналогичного количества игр.

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