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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого на последних минутах упустил победу в матче китайской Суперлиги

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого на последних минутах упустил победу в матче китайской Суперлиги
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В Шанхае (Китай) завершился матч 2-го тура китайской Суперлиги сезона-2025, в котором местный «Шанхай Шэньхуа», руководимый бывшим главным тренером сборной России Леонидом Слуцким, сыграл вничью с «Бэйцзин Гоань» (2:2).

Китай — Суперлига . 2-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:35 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
2 : 2
Бэйцзин Гоань
Пекин
0:1 Лянмин – 11'     1:1 Си – 38'     2:1 Андре – 45+4'     2:2 Ясюн – 90+3'    
Удаления: нет / Юань II – 81'

Голы в составе хозяев забили У Си и Андре Луис (с пенальти). В составе гостей забитые мячи на счету Линя Лянмина и Фабио Абреу. Последний вырвал ничью для своей команды на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

Отметим, что с 81-й минуты «Шанхай» играл в большинстве после удаления за две жёлтые карточки хавбека гостей Чжан Юаня II.

«Шанхай Шэньхуа» набрал четыре очка и идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Суперлиги. «Бэйцзин Гоань» занимает третью строчку, опережая команду Слуцкого по дополнительным показателям.

Напомним, сезон-2024 подопечные Леонида Слуцкого завершили на втором месте, уступив чемпионство землякам из «Шанхай Порт», отстав от них всего на одно очко.

Турнирная таблица китайской Суперлиги
Календарь китайской Суперлиги
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