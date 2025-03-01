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Артём Дзюба отреагировал на повторение исторического рекорда Кержакова

Артём Дзюба отреагировал на повторение исторического рекорда Кержакова
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился эмоциями от того, что повторил исторический бомбардирский рекорд экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова. Кержаков и Дзюба являются лучшими российскими бомбардирами в истории. Оба футболиста забили по 233 гола за карьеру во всех турнирах.

Дзюба забил исторический мяч в игре 19-го тура РПЛ «Пари НН», в котором «Акрон» уступил со счётом 1:2.

«Гол омрачён результатом. Для меня поражение хуже. Но сравняться с такой легендой всего российского футбола, как Кержаков, бомбардира всея Руси — дорогого стоит. Через какое-то время я буду этим гордиться, но сейчас мы проиграли. Все мысли о следующей игре», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Грулёв – 48'     2:0 Кокшаров – 50'     2:1 Дзюба – 70'    
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