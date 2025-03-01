Артём Дзюба отреагировал на повторение исторического рекорда Кержакова

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился эмоциями от того, что повторил исторический бомбардирский рекорд экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова. Кержаков и Дзюба являются лучшими российскими бомбардирами в истории. Оба футболиста забили по 233 гола за карьеру во всех турнирах.

Дзюба забил исторический мяч в игре 19-го тура РПЛ «Пари НН», в котором «Акрон» уступил со счётом 1:2.

«Гол омрачён результатом. Для меня поражение хуже. Но сравняться с такой легендой всего российского футбола, как Кержаков, бомбардира всея Руси — дорогого стоит. Через какое-то время я буду этим гордиться, но сейчас мы проиграли. Все мысли о следующей игре», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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