«Всё увидите». Дзюба — о надписи про самурая на футболке под формой

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба раскрыл значение надписи «У самурая нет цели. Только путь», которая нанесена на его футболку под игровой формой. Сегодня, 1 марта, «Акрон» уступил «Пари НН» (1:2) в матче 19-го тура РПЛ. Дзюба отметился забитым мячом.

— Пока бессмысленно говорить о моей надписи на футболке. Как только забью ещё один мяч, всё увидите. Мне всё равно, как он будет забит, лишь бы этот мяч помог выиграть команде.

— Было бы особенно его забить «Спартаку» через тур?

— Побить рекорд Кержакова в матче со «Спартаком»? Время покажет. На всё воля божья, — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.