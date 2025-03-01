Нападающий «Пари НН» Грулёв прокомментировал победу над «Акроном»

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв высказался о победе своей команды в сегодняшнем матче 19-го тура РПЛ над тольяттинским «Акроном» (2:1), в котором он отметился первым голом в составе нижегородского клуба после перехода из столичного «Динамо».

«В нашей ситуации самое главное — это три очка. Все максимально рады победе над «Акроном». Она получилась очень эмоциональной. Все счастливы, нужно продолжать упорно работать и преследовать успех.

В целом хорошо играли, особенно в первом тайме. Но со своей стороны скажу, что мог забивать больше. К счастью, забил один. При счёте 0:0 был хороший момент — реализовал. Нужно работать над реализацией», — передаёт слова Грулёва корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Пари НН» набрал 19 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.