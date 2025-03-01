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IFAB официально ввёл в футбол «правило восьми секунд» для вратарей

IFAB официально ввёл в футбол «правило восьми секунд» для вратарей
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изменил правила игры, введя «правило восьми секунд», согласно которому, если вратарь держит мяч в руках дольше восьми секунд, то соперник получает право подать угловой. Об этом информирует официальный сайт IFAB.

Данное нововведение начнёт действовать в сезоне-2025/2026. Подчёркивается, что испытания этого правила показали свою эффективность и помогли минимизировать случаи затяжки времени со стороны вратарей.

Согласно новому правилу, на протяжении пяти секунд из восьми судья будет обязан вести визуальный отсчёт времени.

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