Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изменил правила игры, введя «правило восьми секунд», согласно которому, если вратарь держит мяч в руках дольше восьми секунд, то соперник получает право подать угловой. Об этом информирует официальный сайт IFAB.
Данное нововведение начнёт действовать в сезоне-2025/2026. Подчёркивается, что испытания этого правила показали свою эффективность и помогли минимизировать случаи затяжки времени со стороны вратарей.
Согласно новому правилу, на протяжении пяти секунд из восьми судья будет обязан вести визуальный отсчёт времени.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: