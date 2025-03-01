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Кокшаров отреагировал на дебютный гол за «Пари НН»

Кокшаров отреагировал на дебютный гол за «Пари НН»
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Александр Кокшаров поделился эмоциями от дебютного гола в составе нижегородской команды, который он забил в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:1). Форвард отметился на 50-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Грулёв – 48'     2:0 Кокшаров – 50'     2:1 Дзюба – 70'    

«Безумно рад первому голу за «Пари НН». Всё очень понравилось — атмосфера, игра, результат. Это хорошее начало. Будем двигаться дальше в таком же направлении, у нас всё получится.

Первый тайм получился скомканным, надо пересмотреть, чтобы понять причины. А второй начали агрессивнее, побежали, за счёт этого забили два мяча», — передаёт слова Кокшарова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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