Кокшаров отреагировал на дебютный гол за «Пари НН»

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Александр Кокшаров поделился эмоциями от дебютного гола в составе нижегородской команды, который он забил в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:1). Форвард отметился на 50-й минуте.

«Безумно рад первому голу за «Пари НН». Всё очень понравилось — атмосфера, игра, результат. Это хорошее начало. Будем двигаться дальше в таком же направлении, у нас всё получится.

Первый тайм получился скомканным, надо пересмотреть, чтобы понять причины. А второй начали агрессивнее, побежали, за счёт этого забили два мяча», — передаёт слова Кокшарова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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