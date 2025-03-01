Кечинов: ни грамма не сомневался, что Дзюба повторит рекорд Кержакова в российском футболе

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о повторении нападающим «Акрона» Артёмом Дзюбой бомбардирского рекорда экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова. Оба футболиста забили по 233 гола за карьеру во всех турнирах. Дзюба забил исторический мяч в игре 19-го тура РПЛ с «Пари НН», в котором «Акрон» уступил со счётом 1:2.

«Не было сомнений, что Дзюба догонит Кержакова по голам. Зная его характер и амбиции, вообще ни грамма не сомневался. Теперь все понимают, что, если в матче будет пенальти, Дзюба его точно будет бить. Поэтому я уверен, что Артём скоро обгонит Кержакова», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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