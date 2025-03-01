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Кечинов: ни грамма не сомневался, что Дзюба повторит рекорд Кержакова в российском футболе

Кечинов: ни грамма не сомневался, что Дзюба повторит рекорд Кержакова в российском футболе
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о повторении нападающим «Акрона» Артёмом Дзюбой бомбардирского рекорда экс-форварда «Зенита» Александра Кержакова. Оба футболиста забили по 233 гола за карьеру во всех турнирах. Дзюба забил исторический мяч в игре 19-го тура РПЛ с «Пари НН», в котором «Акрон» уступил со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Грулёв – 48'     2:0 Кокшаров – 50'     2:1 Дзюба – 70'    

«Не было сомнений, что Дзюба догонит Кержакова по голам. Зная его характер и амбиции, вообще ни грамма не сомневался. Теперь все понимают, что, если в матче будет пенальти, Дзюба его точно будет бить. Поэтому я уверен, что Артём скоро обгонит Кержакова», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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