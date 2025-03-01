Валерий Кечинов: допускаю, что «Крылья Советов» отберут очки у «Краснодара»

Бывший футболист Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Крылья Советов». Встреча состоится сегодня, 1 марта.

«Допускаю, что «Крылья Советов» могут отобрать очки у «Краснодара». «Крылья» очень крепкая команда, несмотря на их неудачную игру в этом сезоне. К тому же у них хорошее усиление — до этого пришёл Сергеев, сейчас Зиньковский. Ещё есть ряд очень интересных и качественных футболистов, которые могут потрепать нервы «Краснодару». Если команда Мусаева потеряет очки в этом матче, я отнесусь к этому спокойно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.