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Валерий Кечинов: допускаю, что «Крылья Советов» отберут очки у «Краснодара»

Валерий Кечинов: допускаю, что «Крылья Советов» отберут очки у «Краснодара»
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Бывший футболист Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Крылья Советов». Встреча состоится сегодня, 1 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Допускаю, что «Крылья Советов» могут отобрать очки у «Краснодара». «Крылья» очень крепкая команда, несмотря на их неудачную игру в этом сезоне. К тому же у них хорошее усиление — до этого пришёл Сергеев, сейчас Зиньковский. Ещё есть ряд очень интересных и качественных футболистов, которые могут потрепать нервы «Краснодару». Если команда Мусаева потеряет очки в этом матче, я отнесусь к этому спокойно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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