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«Зенит» — ЦСКА: команды не забили голов в первом тайме

«Зенит» — ЦСКА: команды не забили голов в первом тайме
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В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и ЦСКА. Для обеих команд эта игра является первой официальной в 2025 году. Игра идёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

К концу первого тайма команды не отметились забитыми мячами.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице с 31 очком в 18 матчах. «Зенит» набрал 39 очков за осенний отрезок. Сине-бело-голубые занимают второе место, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.

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