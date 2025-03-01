«Зенит» — ЦСКА: команды не забили голов в первом тайме

В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и ЦСКА. Для обеих команд эта игра является первой официальной в 2025 году. Игра идёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 0:0.

К концу первого тайма команды не отметились забитыми мячами.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице с 31 очком в 18 матчах. «Зенит» набрал 39 очков за осенний отрезок. Сине-бело-голубые занимают второе место, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.