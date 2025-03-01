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Песьяков: по ходу матча с «Зенитом» подумал: «Может, ну его, уходить из «Ростова»?»

Песьяков: по ходу матча с «Зенитом» подумал: «Может, ну его, уходить из «Ростова»?»
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Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, что чувствовал перед переходом в «Крылья Советов». 36-летний футболист стал игроком самарской команды минувшим летом.

«После игры с «Зенитом» Георгич [Карпин] в общих чертах сказал: «Кто-то нас покидает». У меня даже скупая слеза накатила. В игре всё настолько классно шло, что даже подумалось: если сейчас не дадим «Зениту» стать чемпионом, может, ну его, уходить из «Ростова»? Хотя на самом деле остаться я уже не мог — подписал контракт с «Крыльями». Но ощущение такое поймал. И тут через 10 минут новый укол: нет, всё-таки нужно что-то менять», — сказал Песьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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