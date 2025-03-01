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Рубен Аморим назвал причины текущей формы Антони в «Бетисе»

Рубен Аморим назвал причины текущей формы Антони в «Бетисе»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мнением об игре вингера клуба Антони, выступающего до конца сезона на правах аренды в испанском «Бетисе».

«Мы говорим об Антони, который намного лучше выглядит в Испании, для этого [преображения] есть много причин. Но я гарантию вам, что это связано с физическим аспектом [и большей интенсивностью в АПЛ]», – приводит слова Аморима Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Всего за «Бетис» в шести встречах у бразильца три гола и две результативные передачи. Он выступает за севильский клуб на правах аренды до конца сезона, его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2027 года.

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