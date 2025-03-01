Дзюба в матче с «Пари НН» выиграл 13 из 15 верховых дуэлей, повторив своё же достижение

Форвард «Акрона» Артём Дзюба выиграл 13 из 15 верховых дуэлей в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (1:2), сообщает телеграм-канал Opta Sport. Российский нападающий повторил собственное достижение, датированное октябрём 2019 года, когда Дзюба выиграл 13 верховых единоборств из 21 в матче с «Ростовом».

Таким образом, Артём Дзюба стал первым более чем за пять лет футболистом, которому удалось за один матч РПЛ выиграть 13 верховых единоборств. До Дзюбы этого достижения добивался нападающий Антон Заболотный в матче «Сочи» и «Ахмата» в сентябре 2019 года.

«Пари НН» поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. У нижегородцев теперь 19 очков в 19 матчах. «Акрон» остался на девятой строчке с 22 очками. Напомним, Артём Дзюба забил свой 233-й гол в зачёт клуба Григория Федотова, сравнявшись в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым.