«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в своём первом официальном матче в 2025 году

Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и ЦСКА. Для обеих команд эта игра была первой официальной в 2025 году. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Команды не смогли поразить ворота друг друга. Игра завершилась безголевой ничьей — 0:0.

«Зенит» набрал 40-е очко и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые опережают «Краснодар» на одно очко. ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице с 32 очками в 19 матчах. В 20-м туре «Зенит» сыграет на выезде с «Факелом», а ЦСКА дома примет «Химки».