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Зенит — ЦСКА, результат матча 1 марта 2025, счет 0:0, РПЛ 2024-2025

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в своём первом официальном матче в 2025 году
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Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и ЦСКА. Для обеих команд эта игра была первой официальной в 2025 году. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Команды не смогли поразить ворота друг друга. Игра завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Зенит» набрал 40-е очко и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые опережают «Краснодар» на одно очко. ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице с 32 очками в 19 матчах. В 20-м туре «Зенит» сыграет на выезде с «Факелом», а ЦСКА дома примет «Химки».

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