Песьяков: лучше проиграть «Зениту» так, как мы, чем поставить у своих ворот два «автобуса»

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков высказался о поражении в матче с «Зенитом» (1:2) в 30-м туре РПЛ сезона-2023/2024. Эта победа помогла сине-бело-голубым стать чемпионами России.

«Для команды всегда плюс, когда у тебя есть плюс один футболист с пасом. Георгич не раз спрашивал на установках: «Как мы можем обыграть «Зенит» с их подбором исполнителей? Что скажете?» Понятно, что желательно их оставить без мяча. В чём бразильцы слабы?

Они точно не любят играть без мяча. Значит, нужно заставить их нервничать, беситься. И у нас не раз это получалось. А вот результат… Но, по мне, лучше проиграть, как проиграли мы, чем поставить у своих ворот два «автобуса», получить на 85-й и 89-й двушку и уехать», — сказал Песьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.